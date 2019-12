Za wszystko warto Bogu dziękować… Dzisiaj Ojciec Leon Knabit kończy 90 lat

Radość życia możliwa jest wtedy, gdy człowiek jest na swoim miejscu. Wtedy i bycie i to, co robię, jest moją pasją. Można powiedzieć, że jestem artystą w swojej specjalności.

Dzisiaj, 26 XII 2019 r. obchodzimy 90. urodziny ojca Leona Knabita / złóż życzenia / Urodzony w Bielsku Podlaskim, absolwent seminarium duchownego diecezji siedleckiej i kapłan tejże, pracował jako ksiądz do roku 1958, gdy przyjęto go do nowicjatu opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W klasztorze pełnił rozliczne funkcje: proboszcza, mistrza nowicjatu, podprzeora, przeora, a nadto przeora klasztoru w Lubiniu.

Na wszystkie zarzuty odpowiada, ze znanym dystansem do siebie: No i co? No i nic. Mówią, że określenia negatywne są bliższe prawdy niż pozytywne. Trzeba więc robić rachunek sumienia i poprawić się tam, gdzie sformułowania są bliskie prawdy, a nie przejmować się, gdy są kłamliwe. Tylko idiota się obraża, jak mówił bardzo mądry mnich, matematyk, członek Polskiej Akademii Nauk, o. dr Bernard Andrzej Turowicz.