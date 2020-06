Z unijnego Funduszu Odbudowy ma trafić do Polski 64 mld euro

Na konferencji prasowej po dzisiejszym posiedzeniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do Polski wpłynie blisko 64 miliardów euro z unijnego Funduszu Odbudowy Gospodarki. Jak ocenił szef rządu, środki te „mogą doprowadzić do odbicia polskiej gospodarki”.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że Fundusz Odbudowy dla całej Europy obejmuje 750 mld euro. Większość z tej kwoty stanowią dotacje, a mniejsza część ma zostać przeznaczona na pożyczki długoterminowe. Komisja Europejska zaproponowała, aby do Polski trafiły 64 miliardy euro.

-„Mówimy o wielkiej kwocie, która najprawdopodobniej trafi do Polski. Wysłuchano naszych racji w temacie wspólnej polityki rolnej, przyspieszenie dopłat dla rolników, o co walczy komisarz Wojciechowski - to skuteczna współpraca” – podkreślił Mateusz Morawiecki.