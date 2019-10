Wzruszające słowa prezydenta Dudy o Kornelu Morawieckim

– To jedna z piękniejszych i jaśniejszych postaci w polskiej opozycji. W czasach kiedy walczyliśmy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, on był tym jednym z najbardziej wybitnych, jednym z najbardziej niezłomnych, a zarazem jednym z tych, którzy najbardziej radykalnie dążyli do tego, żeby Polska była w pełni wolna, w pełni suwerenna, w pełni niepodległa. To było wielkie poświęcenie, wielka odwaga, wiele bohaterstwa – mówił prezydent Andrzej Duda po wpisaniu się do księgi kondolencyjnej w Sejmie.