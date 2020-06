Wzruszające! 92. latka podziękowała prezydentowi

Leszek 18.6.20 20:00

Ciekawe ile dal pieniędzy Prezydent ze swojej pensji.



Jak by tych kanali polityków nie było żyło by się 100 razy lepiej.



Nie pracuje a daje , to cudotwórca.



Nie ma większych złodzie jak polityk.



Okrada i chce być wynagradzany.