Wybuch gazu w Szczyrku. Straż Pożarna: Pod gruzami mogą być ludzie, w tym dzieci

Do wybuchu doszło ok. godz. 18.30. Na razie nie wiadomo, co go spowodowało. Budynek przy ul. Leszczynowej, w którym doszło do eksplozji, uległ całkowitemu zawaleniu, natomiast sąsiedni został zniszczony. Na razie strażacy skupiają się na gaszeniu pożaru.