Wybranowski: Białystok. Chyba Biedroniowi i Zandbergowi coś nie wyszlo

edi 28.7.19 16:28

Aktywiści organizacji LGBT oraz wspierające ich lewicowe ugrupowania polityczne nie mogą pogodzić się z faktem masowego protestu z jakim spotkała się sobotnia homomanifestacja w Białymstoku. Na ulice tego miasta wyszły tłumy przeciwników propagowania ideologii homoseksualnej uprawianej podczas marszów równości. Do tak licznych i różnorodnych form protestu przeciwko homoparadzie nie doszło jeszcze w żadnym innym mieście.

Zestawienie liczb osób biorących udział w homomanifestacji i kontrmanifestacjach daje jasny obraz masowego sprzeciwu wobec homopropagandy jaka miała miejsce w Białymstoku. W marszu równości LGBT, według danych policji, brało udział około 800 osób, w tym około 50 procent z nich to nie Białostoczanie, a mieszkańcy innych części kraju. Do tego przeważającą część białostockich uczestników homoparady stanowili nastolatkowie, których do wzięcia udziału w tej swoistej imprezie, przekonały jedynie wzniosłe hasła - równość, wolność, tolerancja, którymi posługują się w mediach społecznościowych organizatorzy marszów równości LGBT.

Natomiast sumując uczestników wszystkich kontrmanifestacji, czyli przeciwników lansowania ideologii LGBT poprzez marsze równości, można tu śmiało mówić o liczbach w przedziale od 8 do 10 tys. osób. Jedynie uczestników kontrmanifestacji zebranych pod Pomnikiem Orła z dewizą „Bóg Honor Ojczyzna” policja naliczyła ponad 4 tysiące. Kolejne 4 lub 5 tys. osób uczestniczyło w Pikniku Rodzin, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kontrze do marszu równości. Ponadto około tysiąca osób modliło się tego dnia na Różańcu przed białostocką farą w intencji wynagradzającej za profanacje i zgorszenia, których dopuszczają się uczestnicy parad równości.



Read more: http://www.pch24.pl/propagatorzy-lgbt-w-szoku--nie-spodziewali-sie-masowych-protestow-bialostoczan,69657,i.html#ixzz5uQxt4WBQ