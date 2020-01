Wybory prezydenckie. ABW ostrzega przed Rosją

Sariel 29.1.20 8:32

XDD Tak jakby Andrzej Duda był jakimkolwiek choćby najmniejszym przeciwnikiem dla Putina.

Do tej pory to co robi Andrzej to skuteczne nastawianie państw zachodu przeciwko nam, czyniąc nas lepszym celem dla Rosji. Co z tego, że prezydent ma "antyrosyjskie" poglądy, skoro jednocześnie przez cały okres swojej prezydentury zbliża nas do Rosji i niszczy nasze sojusze z każdym poza USA, które będzie miało na nas wywalone jeśli Rosja by nam chciała coś zrobić