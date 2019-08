Wyborcza: Trump omija Polskę, winni? Żydzi!!!

NIe było bardziej filosemickiego rządu w 3RP od rządu pisu.

Ale oczywiście teza o konflikcie z żydami jest prawidłowa - po prostu żydzi z USA chcą, żądają przejęcia na własność całego państwa polskiego.

Roszczenia zrealizowane w wysokości 1200 miliardów PLN oznaczaja przejęcie wszelkich aktywów ruchomych i nieruchomych 3RP, a Trump zobowiązał się ze ZMUSI 3rp do przekazania tego mienia.



Traz krótkie wyliczenie:

W dawnych państwach szlachty było ca. 2%. W Polsce więcej, ale przeciez to nie reguła. Skoro w polsce mieszka 33 miliony ludzi, to 2% z tego oznacza 660 tysięcy osób, czyli 160 tysięcy rodzin.

A przecież wiadomo bo powiedział to sam Kissinger, że państwo Izrael musi się ewakuować... Wiemy że 'musi', z powodów na rosnącą przewagę arabów ale i z powodu na nieusuwalny brak WODY PITNEJ w Palestynie.

Więc wystarczy że do Polski przyjedzie zaledwie 160 tysięcy rodzin, każda z nich obejmie majątek w średniej wielkości 7,5 miliona PLN plus to co przywiozą (np biznesy, gotówkę przyjmijmy zaledwie 0,5 mln) i 'będziemy mieli' szlachtę.



Ile w porównaniu do nich ma przeciętna polska rodzina?

265 tysięcy. Trzydzieści razy mniej.

forsal.pl/artykuly/1096808,ile-jest-warta-przecietna-rodzina-w-polsce-i-co-o-tym-decyduje-nbp-ocenil.html



Tak oto Polacy zostaną parobkami, plebsem i hołotą we własnym kraju, sory, jakim 'własnym'... on juz nie jest wasz. On jest nie wasz.

No, ale jeśłi się pluje na Wiarę, szydzi z Kościoła i łyka bełkotliwą propagandę lewackich hejterów i sekty LGBT***, to taki koniec jest NIEUCHRONNY.

Będziecie brali ostro w skórę, frajerzy.



***wiecie dlaczego promuje się LGBT? Bo wszelkie badania pokazują, że chłopcy poddani gejowskiej seksedukcacji stają się albo semi-gejami, albo metroseksualnymi pierdołami, niezdolnymi walki gdy sa bici, pluci i kopani.

Są nastawieni na "współpracę" i "delikatni nieagresywni", no ale przecież brak agresji to nowoczesna cnota.

Wy frajerzy...

