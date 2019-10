Współpracownicy Banasia kierowali mafią VAT. Jest odpowiedź ministerstwa finansów

Jak donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", jeden z byłych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów kierował mafią VAT-owską. To pod takim zarzutem siedzi w areszcie.

- To sprawa bez precedensu – urzędnicy zajmujący eksponowane stanowiska w Ministerstwie Finansów, ścigający oszustwa podatkowe, jednocześnie sami mieli się ich dopuszczać, okradając państwo z VAT" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

To od listopada 2015 r. do sierpnia roku ubiegłego mieli popełniać oszustwa.

Krzysztof B. to były dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, czyli kuźni kadr Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem "RZ" instytucję wymyślił i powołał do życia Marian Banaś. Z kolei Krzysztof B. to były wicedyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier.