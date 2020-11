Wrocław. Kard. Gulbinowicz pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela miasta

- W piątek wrocławscy radni zajmowali się projektem uchwały o odebraniu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. Ostatecznie zmarłemu niedawno duchownemu odebrano to wyróżnienie. Wcześniej zmieniono prawo, by w ogóle było to możliwe. Dotychczas przepisy nie przewidywały możliwości odbierania tego tytułu – czytamy na portalu gazetawroclawska.pl.

Wcześniej przed śmiercią kardynała, został on przez Stolicę Apostolską pozbawiony możliwości używania insygniów biskupich. Stracił także przywilej pochówku w katedrze. Ponadto miał wpłacić określoną kwotę pieniędzy na Fundację św. Józefa, która działa na rzecz ofiar nadużyć seksualnych.

Zmarły już kardynał miał dopuszczać się aktów molestowania oraz odbywać stosunki homoseksualne, a także współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.





mp/gazetawroclawska.pl/fronda.pl