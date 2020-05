WP: Drogi Kaczyńskiego i Gowina bezpowrotnie się rozeszły

Uroboros 5.5.20 20:07

Leszek Sosnowski, Zła – ile się tylko da!, WPIS. Wiara, Patriotyzm i Sztuka 7-8/2015, s. 3



(…) Próbują zatem asekurować się, robią pewne umizgi do PiS-u, w najlepszym świetle ustawiając Jarosława, ale… Gowina – niby najrozsądniejszego bojownika prawicy. Redaktorzy, nie w ciemię bici, mają bowiem dokładnie w pamięci, że to właśnie on nie tak dawno maszerował w szeregach ich ukochanej partii, ręka w rękę z Palikotem i Niesiołowskim, był hołubiony przez samego Tuska. Redaktorzy słusznie rozumują, że ten arcyambitny człowiek wyznaczony jest do rozbicia tejże prawicy, że stanowi w niej najważniejszy element piątej kolumny. Dało się to również odczuć podczas robiącej duże wrażenie konwencji PiS-u w Katowicach; Gowin krążył tam bowiem ze swym dworem niczym udzielny książę. No, niechby mu się tak udało wkręcić jesienią jako koalicjantowi do nowego układu rządzącego – szybko będzie po koalicji…