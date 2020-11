Wotum nieufności dla rządu? Konfederacja za PiS czy przeciwko Lewicy?

Konfederacja bardzo mocno atakuje rządy Zjednoczonej Prawicy, ale ostatnio też wydaje się wyraźnie podkreślać, że daleko jej do Lewicy, czyli mówiąc ogólnie gra swoje. A jak zachowałoby się to ugrupowanie, gdyby pojawił się wniosek o wotum nieufności? Choć wypowiedź posła Winnickiego jest dość oryginalna na tle ostatnich wydarzeń politycznych, to raczej nadal wydaje się wpisywać w formułę „PiS – PO jeno zło”.

Na antenie Radia Plus poseł Winnicki powiedział:

- Wotum nieufności w polskim systemie konstytucyjnym musiałoby być konstruktywnym wotum. Trzeba by było wskazać kandydata na premiera. My nie zamierzamy tworzyć żadnego rządu z Lewicą, nawet technicznego, więc nie wyobrażam sobie takiego wniosku o wotum, który moglibyśmy poprzeć. To oznaczałoby pójście ramię w ramię z Lewicą co jest po prostu niemożliwe.

Odniósł się też do zakazu organizowania Marszu Niepodległości, jaki wydał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski:

- Spontaniczna formuła pozwalałby nam maszerować normalnie i w najbliższą środę, zakazanie przez Trzaskowskiego nie było żadną przeszkodą, zakazywał już marszu i nie bardzo się tym przejmowaliśmy. Decyzja zarządu Stowarzyszenia MN jest związana z tym żeby uniknąć oskarżeń, że rząd będzie się starał wykpić sytuację w służbie zdrowia zrzucając winę na organizatorów marszu

Dodał też:

- W całym kraju rosną obawy o to jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Padają oskarżenia, że takie oskarżenia jak MN mogą się do tego przyczynić stąd decyzja – podkreśla Winnicki.

mp/radio plus