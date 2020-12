Włochy: Biskupi zezwolili na rozgrzeszenie ogólne

W północno-wschodnich Włoszech księża będą mogli udzielać tzw. absolucji zbiorowej. Zezwolili na to biskupi zgromadzeni na konferencji w Trivento.

Zdaniem hierarchów, zagrożenie koronawirusem w trakcie normalnej spowiedzi jest na tyle wysokie, że usprawiedliwione jest zastosowanie formy absolucji ogólnej.

Z takiej możliwości skorzystać będą mogli katolicy w swoich diecezjach w dniach od 16 grudnia do 6 stycznia przyszłego roku. Biskupi podejmując decyzję kierowali się notą Penitencjarii Apostolskiej z marca tego roku, wedle której w trakcie pandemii koronawirusa mogą się zdarzyć przypadki uzasadniające stosowanie rozgrzeszenia ogólnego.

Jak podaje w swojej depeszy Katolicka Agencja Informacyjna, biskupi podkreślili że wspólnotowe celebracje pokutne muszą być sprawowane poza Mszą, wiernych należy zaś poinformować co do nadzwyczajnego charakteru formy przyjmowanego sakramentu. Zaznaczono też, że każdy katolik korzystający z takiej sposobności, zobowiązany jest do tego aby gdy tylko będzie to możliwe, skorzystać ze zwyczajnej formy wyznania grzechów.

dam/KAI,Fronda.pl