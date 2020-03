Włochy. 175 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z porodu zarażenia koronawirusem

14.3.20 19:59

Właśnie ktoś w mediach powiedział , że po minięciu zarazy nic nie będzie takie samo jak przedtem . Ja o tym mówię i piszę od momentu pojawienia się wirusa w Europie .





Kidawa znów popisała się swoim kretynizmem mówiąc o tym , że wszystkim obywatelom Polski powinno się zrobić testy na życzenie . Ktoś obliczył , że zajęło by to ok . 800 lat .

Jaki kandydat , taka partia .

Minister Zdrowia jest rewelacyjny , ale widać , że jest już zmęczony . Jeśli nie będą go oszczędzać to padnie a następny może być skończonym głupcem .