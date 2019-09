Włamanie do domu Falenty? Policja zabrała głos

Krzysztof Brejza w swoim liście do Komendanta Głównego Policji, który napisał 15 sierpnia 2019 roku, pytał o to czy w ostatnich miesiącach miało miejsce włamanie do nieruchomości należącej do Marka Falenty i czy doszło do zerwania plomb policyjnych. Głos zabrał Rzecznik Komendy Stołecznej Policji.