Władysław Frasyniuk: Zaczynam wymiotować, jak widzę polityków przy barierkach sejmowych

- Obawiam się, że te demonstracje nie sprawią, że PiS się cofnie. Brakuje czytelnego przekazu: czy rzeczywiście łamana jest konstytucja i łamane są nasze prawa. Formy oporu powinny być inne. Język protestu powinien być bardziej radykalny. Nasza strona boi się go używać. Ze zdumieniem widzę, jak piętnuje się tę bardziej radykalną formę protestu. A my przyszliśmy na te ulice, bo zostaliśmy przyparci do muru. Trzeba sobie zdać sprawę z zagrożenia - mówił Władysław Frasyniuk w TVN24.