,,Wku*w na maxa!!!''. Dziesięć dni z życia postępowej nastolatki

Dziesięć dni z życia postępowej nastolatki

dzień pierwszy

Czad normalnie! Trwa Strajk Kobiet i walczymy o swoje prawa bo jesteśmy wk***wione na maxa. Chociaż dzisiaj to więcej facetów przyszło. Poszliśmy protestować do kościoła a tam ludzie są no to my przed nich i stoimy z napisami że aborcja jest OK i że katole wy***alać no i kulturalnie wyrażamy swoje poglądy. No a tam ludzie w kościele i msza no i w ogóle to nie wiem co te katole tam robią bo przecież jest koronawirus i mogą się pozarażać. Więc po ch***a tu są? Jak żeśmy darli japy trochę, to potem przyjechała policja no i mnie spisali. Ku*wa nierozumiem, to są przecież prześladowania przecież człowiek jest wolny i może chodzić gdzie chce, i mówić co chce. Skończyłam już k*wa szesnaście i dorosła jestem! A tu psy yebane chcą mnie spisywać. Posłanka lewicy która z nami była i jest mądra, powiedziała że jest to przemoc, opresja, tortury i nieludzkie traktowanie i trwa holokaust. I ona tego tak nie zostawi i że w Unii Europejskiej zrobi jazdę na maxa o przemoc i państwo policyjne. Nie jesteśmy same! Wyp***alać!

dzień drugi

Dzisiaj było nas na Strajku Kobiet chyba milion i wołałyśmy że PiS wy**dalać. Muza techno była, trochę tańczyliśmy, ktoś w ogóle się lekko zjarał ziołem i rzygał. Yebana policja chciała mi dać mandat za brak maseczki ale na szczęście obok była pani posłanka z lewicy i zgasiła faszystę szybko i zyebała go że "zamknij mordę psie" a ja się schowałam. No ale musiałam się wcześniej urwać z manify bo starzy kazali mi babci zakupy zrobić i lekarstwa zawieść bo jest teraz pademia. No to pojechałam do babci i jej mówię żeby nie szła sama na zakupy i nie chodziła do kościoła bo tam kornawirus jest no i zarażają się mohery. Żenada z tymi starymi ludźmi. Ale mam na to wy***bane!

dzień trzeci

Nie no k**wa nie!!! Wku*w na maxa!!!

Mam gorszy wk**rw normalnie niż przez pis i katofaszystów. Starzy kazali mi pokój posprzątać! Piekło kobiet! Niee no ku*wa samobója strzelę. Eutanazja powinna być zalegalizowana. Stresują mnie ku***wa. Nie chcę k**wa żyć i doła mam!!! Nie będę dzisiaj nic pisać. Pier**olę to!!!

dzień czwarty

Do kumpeli z klasy wpadłam wczoraj, a ona katolka jest. A ja do niej poszłam żeby mi z matematyki pomogła no bo ja nie wiem o co biega w tej matmie bo ja humanistka jestem i na socjologię albo na inne humanistyczne studia chcę pójść. No i ona jak mówiłam katoliczka jest i na religię chodzi a ja się z religii wypisałam dawno no i ja się jej pytam czy się nie boi księży i czy jej nie molestowali. Na ale ch*j ja tam tolerancyjna jestem i się nie będę z nią polemizowała. No a w ogóle to niezły czad bo kiedyś z ciekawości sobie u niej poczytałam Biblię no bo mówię że ona katoliczka jest co nie. No to czytam, a tam czad niezły bo trafiłam na jakieś opowieści dziwnej treści o gościu Mojżeszu co po pustyni i morzu chodził i niezłe jazdy i inne maniany odstawiał dla fejmu chyba a najlepsze schizy to że jakieś zwierzęta są nieczyste! Średniowiecze katolickie jakieś! Na pewno nie będę katoliczką jestem teraz ateistką a jak będe chciała wybrac religię to się do żydów albo do muzułmanów zapiszę.

dzień piąty

Nuda na tej pandemii i gdyby nie Strajk Kobiet to bym ocipiała. Yebana baba na lekcjach on line kazała nam napisać wypracowanie o źródłach kultury europejskiej. Mój brat studiuje i w ogóle jest aktywistą Kampanii Przeciw Homofobicznej Przemocy Faszystów i mi trochę pomógł i podpowiedział mi że Europa była nawet wtedy jak nie było Unii Europejskiej no więc napisałam o epoce Oświetlenia gdzie loodzie przeciwko religii zrobili racjonalizm i ateizm i napisałam o walce o prawa gejów w Stonewall w Nowym Jorku przeciw faszystom no bo brat zna historię i mi to opowiedział. Dlatego dobrze że mamy Europę, bo gdyby jej nie było, to byłaby ch**nia totalna i brak wyboru. Przepisałam też trochę z wybitnej noblistki i wielkiej pisarki Olgi Tokarczuk która napisała, że byli wcześniej w Polsce "kolonizatorzy, właściciele niewolników i mordercy Żydów". Wstydzę się Polski, że Polacy takie rzeczy robili, zanim weszli do Unii Europejskiej i że nie jesteśmy tak cywilizowani jak tacy Niemcy. Masakra w ogóle co było wtedy jak nie było Europy jak rządził Kościół katolicki i naziści prześladowali gejów w polskich obozach i k***a średniowiecze było. Ale teraz jesteśmy w Europie i jestem z tego dumna.

dzień szósty

Jak były lekcje online z biologii, to baba zaczęła gadać coś o budowie "narządów rodnych". No to jedna ziomalka która powtarza klasę i też chodzi ze mną na Strajk Kobiet i jest bardzo bystra to wk**wiła się na maxa i do nauczycielki wyskoczyła że nie ma czegoś takiego jak narządy rodne bo przecież prywatna sprawa kobiety czy chce rodzić, co nie? Logiczne chyba co nie bo co to k**wa kobieta inkubator? Łapy precz od mojej macicy. Pi**olę nie rodzę. No i mówimy babie, że jest Strajk kobiet no i żeby w ogóle wyp**alała! No i jeszcze dwie kumpele podchwyciły, podarłyśmy ryja no i koniec lekcji i spox.

dzień siódmy

Na demonstracji krzyczeliśmy do yebanej policji CHWDP no i znowu chcieliśmy wejść do kościoła żeby tam dym zrobić, ale stali tam naziole i jak zobaczyliśmy ich to musieliśmy uciekać. Gdzie w ogóle jest policja? Jak wróciłam do domu, brat mi pokazywał że Wyborcza pisała o nas, jak agresywni kibole zastraszają Polki. Jestem z siebie dumna! Naziole idziemy po was! Kościół w**alać! PiS wyp**alać!

A w ogóle to pożarłam się z kumpelą tą katoliczką no bo ona też pisała to wypracowanie o tym skąd się wzięła ta cała kultura europejska. No bo ja mówię jej normalnie o gejach w Nowym Jorku a ona mi pier***li o jakichś swoich bajkach z Biblii, tych całych Mojżeszach i dekalogach i o jakichś normalnie Grekach i Rzymianach. Ja coś tam pamiętam bo w podstawówce na historii było, oni jakieś chyba piramidy budowali czy coś takiego no i mieliśmy jechać tam na wakacje, ale pandemię wprowadzili. No ale k**wa ch**j z Grekami, ja jestem Europejka!

dzień ósmy

Wieczór impreza była, zioło jaraliśmy i trochę wypiliśmy i się trochę zayebałam. Ale czad w ogóle bo gostek się do mnie kleił i mówi mi że w ogóle to jest niebinarny i że on się czuje trochę kobietą. No i ja mu mówię że OK bo to spox jest bo jak on jest niebinarny LGBT to ja w sumie też jestem LGBT więc chyba jak jeśmy dwiema kobietami to nawet w ciążę nie da się zajść więc jest bezpieczny sex normalnie.

dzień dziewiąty

Smartfon mi sie zyebał więc się zgubiłam i się spóźniłam na Strajk Kobiet. Blokujemy rondo a tu normalnie jakich yebany faszysta i homofob normalnie ch***j bez empatii się dop**ala drze na nas ryja żeby karetkę przepuścić. *uj mnie to obchodzi, bo jesteśmy wku**wione i wyp***dalać! Nie przepuszczamy nikogo. J**bać pis!

Oglądałam w necie jak Ameryce na takich samych demonstracjach walczą z rasizmem i niesprawiedliwością i przemocą policji. I robią to bardziej ostro i nie nie pie***olą tylko nap***ają w faszystów. U nas też musimy się zradykalizować tak samo walczyć z Kaczyńskim, który morduje kobiety i je torturuje bo normalnie jak jest PiS to Polska za jakimiś afrykańskimi dzikusami z buszu jest. BLM to znaczy w ogóle że życie czarnych się liczy i życie kobiet się liczy!

dzień dziesiąty

Na Fejsie zaprosił mnie chłopak starszy jest ode mnie i mieszka w Paryżu i nawet coś tam się dało dogadać z nim a on jest w ogóle muzułmaninem. Ja mu napiałam że jestem tolerancyjna i że się zastanawiałam kiedyś czy nie zostać muzułmanką bo mam dość faszystów i katoli. Napisał mi że jest uchodźcą niepamiętam z jakiego kraju no i tam nie mieszka chociaż tam jeździ na wakacje i że w ogóle to podoba mu się Państwo Islamskie. Chyba ja mu się podobam i mnie kocha i mamy poglądy polityczne takie same bo on też mówi że wrogów muzułmanów to w ogóle wyyebać w powietrze i głowy im trzeba ucinać normalnie. Brat mi mówił że to super że się otwieram na różne kultury bo u nas faszysta Kaczyński nie chce wpuszczać uchodźców. Musimy zrobić demonstrację tolerancji dla uchodźców, jutro powiem dziewuchom ze Strajku Kobiet! Je**ać PiS! J**ać cały świat!!

Julka aktywistka

Bohaterscy manifestanci idą po katofaszystów: