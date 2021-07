,,Wkraczamy do pierwszej ligi!’’. Premier pisze list do Polaków

„Super Express” opublikował list premiera Mateusza Morawieckiego do Polaków, w którym wyjaśnia on założenia wdrażanego przez Prawo i Sprawiedliwość Polskiego Ładu. Szef rządu zapewnia, że to program, który zapewni Polakom wyższe zarobki, bezpieczną przyszłość i godne emerytury.

- „Wyższe zarobki, bezpieczna przyszłość polskich rodzin, godne emerytury i dobry klimat dla rozwoju polskich firm. To hasła, które przez lata brzmiały jak naiwne marzenia. Dziś wreszcie jesteśmy blisko, by te marzenia stały się rzeczywistością. Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia”

- napisał premier.

- „Jesteśmy gotowi do odbicia po pandemii i mamy plan, jak to zrobić”

- dodał.

Mateusz Morawiecki przekonuje, że Polski Ład jest szansą, aby zbudować w Polsce „autentyczną klasę średnią”, nie tylko w największych miastach, ale też w miasteczkach średniej wielkości i wsiach. Przypomina, że na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku skorzysta ponad 18 mln Polaków, a podatków nie zapłacą emeryci, których świadczenie nie przekracza 2,5 tys. zł. Polski Ład ma też zagwarantować, że młode rodziny będzie stać na mieszkanie lub dom, a dzieci będą uczyć się w lepiej wyposażonych szkołach.

Premier zapowiedział inwestycje, które wkrótce ruszą w każdej polskiej gminie. Będą budowane nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki czy domy seniorów. Razem z tymi inwestycjami wzrosną zyski przedsiębiorców i powstaną nowe miejsca pracy.

To „zapowiedź dekady rozwoju i szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej” – podkreśla premier.

