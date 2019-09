'Wizjoner, którego nie wszyscy rozumieli'. Opozycjoniści czasów PRL wspominają Kornela Morawieckiego

"Nie znosił politykierstwa i kunktatorstwa politycznego. Kornel zawsze widział w ludziach tylko dobro. Uważał, że na gruncie realizacji zasad wszyscy ci ludzie mogą lepiej pracować i lepiej postrzegać siebie nawzajem. Taki był. Do końca starał się zrobić coś dobrego – jednać ludzi i namawiać ich do budowania dobrej, sprawiedliwej Ojczyzny. Taki cel mu przyświecał. Działał do końca"- wspomina Andrzej Kołodziej. Działacz opozycji czasów PRL podkreślił, że nawet kilka dni temu, kiedy Kornel Morawiecki poczuł się nieco lepiej, obaj umawiali się na wyjazd do jego okręgu wyborczego. Marszałek "chciał ludzi przekonywać do takiego postępowania i dążenia do tworzenia Ojczyzny, w której panowałaby sprawiedliwość. Ciągle dążył do tego".