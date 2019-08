Witold Gadowski: O co chodzi w aferze Piebiaka?

Lennon 22.8.19 21:34

>> Wnikliwie wczytałem się w te teksty. Co tam odkryto? Odkryto, że pewna pani, która uprawiała nieczystą grę w internecie, kontaktowała się z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i w jednym z sędziów z MS. Wymieniali informacje, jak znaleźć haki na temat przewodniczącego "Iustitia", które walczy z reformą sądów.



Wnikliwie może i Pan czytał, ale zrozumieć to Pan nie zrozumiał.

"kontaktowała się z wiceministrem" i "wymieniali informacje" to równie prawda, jak to, że "na samochód Szydło najechał inny samochód, który nie wyhamował".



Są to gładkie słowa maskujące prawdę. Emi bez Piebiaka i jego kasty jest nikim. A szef Piebiaka, któremu raportował (jak sam pisał) sukcesy? Pewnie czytając uważnie dojdzie Pan do wniosku, że szefem Piebiaka był Tusk. Bo przecież chyba nie minister-prokurator?