Wiosna wypowiada walkę… ,,ubóstwu menstruacyjnemu’’

Okazuje się, że w Polsce istnieje bardzo poważny problem, o którym milczą politycy i media. To problem „ubóstwa menstruacyjnego”, który według działaczki Wiosny Roberta Biedronia dotyka co piątą Polkę. Choć Paulina Majczak nie wyjawia źródła, które wskazuje na taką liczbę, to wypowiada wojnę „ubóstwu menstruacyjnemu” i rozpoczyna akcję „#MenstruAkcja”.

O problemie oraz mającej mu zapobiec akcji działaczka Wiosny poinformowała na Twitterze. Jak przekonuje, co piątej Polki nie stać na „produkty sanitarne”, wobec czego wystosowała już apel do uczelni i szkół z prośbą o „wygospodarowanie finansów na koszyki pomocowe”:

- „Ruszyliśmy z #MenstruAkcja - projektem o problemie ubóstwa menstruacyjnego. Według badań co 5 Polka nie może pozwolić sobie na zakup produktów sanitarnych. Pora z tym skończyć! Wysłaliśmy dzisiaj apel do uczelni i szkół z prośbą o wygospodarowanie finansów na koszyki pomocowe – czytamy na profilu działaczki.

kak/Twitter, tysol.pl