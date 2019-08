Wiec modlitewny i apel ws. poparcia abp. Jędraszewskiego! Brońmy odważnego biskupa!!

margo 8.8.19 9:19

Mogę być katolem, faszystą, czy jak tam nas nazywasz, wisi mi to.

Biskup miał rację, zło powinniśmy nazywać złem (oby więcej takich pasterzy jak on). Jeśli posiada Pan zdolność czytania i słuchania ze zrozumieniem, to zauważy, że Biskup nie uderzał w ludzi, ale w ideologię.

Pamiętamy z historii do czego doprowadziła czerwona zaraza, ile istnień ludzkich kosztowała. A teraz tęczowi towarzysze idą tą samą drogą - napady na księży, hejtowanie i pozbawianie ludzi pracy (aktor Redbad Klynstra, Jarosław Jakimowicz). To tylko przykłady z ostatnich dni. Tęczowy nazizm chce nam zamknąć usta, a jak ktoś ma odwagę mówić to usiłują wysłać go "na sybir". Nie ma zgody na to.