(Wideo) Tylko u nas! Żaneta Majcher: Pizzeria przyjazna LGBT w Jerozolimie. Na ścianach dziecko z dwiema głowami, odwrócone krzyże … Byłam przerażona!

Żaneta Majcher to utalentowana tancerka, która swoją karierę rozpoczęła od programu „You can dance” w telewizji TVN. Od dziecka taniec był dla niej bardzo ważny i chciała tańczyć główne role na światowych scenach osiągnęła to, ale czegoś jej brakowało.

Po występach w obrazoburczych sztukach w duchu gender powiedziała dość i wróciła do kraju. Tu miało być lepiej, ale czy było?

W wywiadzie opowiada o swojej przygodzie z tańcem, osobami ze środowisk LGBT, homoseksualistach, satanizmie i swoim nawróceniu.

W rozmowie ze mną mówi też, że swoje nawrócenie zawdzięcza modlitwom swojej mamy.

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wywiadu.

Mariusz Paszko