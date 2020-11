Wiceprzewodnicząca Bundestagu wypowiada wojnę polskiemu rządowi?!

Wszelkie granice przekroczyła wiceprzewodnicząca Bundestagu Claudia Roth z partii Zielonych, która wyrażając wsparcie dla Strajku Kobiet w Polsce, opublikowała zdjęcie, na którym trzyma plakat z napisem… „To jest wojna” na tle symbolu przypominającego ten, jakim posługiwało się SS. Niemiecka polityk wprost mówi o wojnie z polskim rządem.

- „Polski rząd igra z życiem i nietykalnością cielesną kobiet i niepożądaną ciążą. Najwyższy czas, by niemiecki rząd i Unia Europejska zwiększyły do maksimum naciski polityczne na polski rząd i zażądały dochowania europejskich standardów praw człowieka. Prawa kobiet to prawa człowieka - w Polsce, Europie i na świecie!” – napisała w mediach społecznościowych Claudia Roth.

„Czy chcecie wojny totalnej? Jeśli to konieczne, czy chcecie wojny bardziej totalnej i radykalnej niż cokolwiek, co możemy sobie dziś wyobrazić?” - Józef Goebbels, 18.02.1943 https://t.co/at4pNOILGn — Paweł Rybicki (@Rybitzky) November 2, 2020

A dlaczego nie tradycyjnie 1 września? Claudia Roth, wiceprzewodnicząca Bundestagu. pic.twitter.com/pe6ctolnyB — Stanisław Janecki (@St_Janecki) November 2, 2020

Panie Ambasadorze 🇩🇪 @Amb_Niemiec !



Polska do dzisiaj nie może wyleczyć ran, które Pana rodacy wyrządzili naszej Ojczyźnie w latach 1939 - 1945.

Bardzo Pana proszę o powstrzymanie wiceprzewodniczącej Bundestagu pani Claudii Roth 🇩🇪 o ponowne mieszanie się w naszą historię. https://t.co/QWxosEgGXy — Helena Polska (@Kaszubka_Polka) November 2, 2020

kak/niezależna.pl, Twitter