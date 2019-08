Wiceminister Piebiak rezygnuje ze stanowiska. Zapowiada pozew

Daniel K 20.8.19 16:33

Jeżeli to wszystlo jest prawda, to jest to bolszewizm czystej wody.

Bolszewicy właśnie wymyślili tajne komórki propagandy do niszczenia nieprzychylnych im ludzi.

A po fali oszczerstw, już tylko pozostawało znaleźć odpowiedni paragraf i po człowieku.

Ministerstwo Sprawiedliwości(!!!) PiS działało w tym wypadku IDENTYCZNIE.



Tusk miał rację- współcześni bolszewicy.

Brak słów.



Pozdrawiam.