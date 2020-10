Wiceminister Kraska: Cmentarzy raczej nie zamkniemy...

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych oraz Zaduszki, kiedy to licznie odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Czy w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce cmentarze zostaną zamknięte? Wygląda na to, że nie, jednak rządzący zwracają się do Polaków z istotnym apelem.

W rozmowie na antenie Radia ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w kontekście zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych powiedział:

„ Cmentarzy raczej nie zamkniemy, ale rozłóżmy wizyty na grobach bliskich w czasie”.

Podkreślił, że rząd nie chce zamykać cmentarzy i jest przekonany, że to nie nastąpi. Konieczne jest jednak – mówił polityk – apelowanie o to, aby rozłożyć wizyty na grobach naszych najbliższych.

„Czasem jedziemy przez pół Polski na groby naszych bliskich. Dlatego rozłóżmy to w czasie. Nie róbmy tego w sobotę, niedzielę, poniedziałek. Rozłóżmy to na tydzień, dwa”

- powiedział wiceminister.

dam/Radio ZET,Fronda.pl