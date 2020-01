Weta nie będzie? Andrzej Duda już po spotkaniu z opozycją

Nie będzie weta. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami opozycji. Jak podał wiceszef Kancelarii Prezydenta, Paweł Mucha, "Prezydent RP Andrzej Duda wyraźnie wskazał na treść konstytucji i konstytucyjne umocowanie prerogatywy prezydenta co do powołań sędziowskich".

"Prezydent RP Andrzej Duda wyraźnie wskazał na treść konstytucji i konstytucyjne umocowanie prerogatywy prezydenta co do powołań sędziowskich (…). Nie ulega wątpliwości, że kiedy prezydent powołuje sędziego, to nie może być przedmiotem kwestionowania status sędziego" - podkreślił polityk.