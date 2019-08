Ważna deklaracja szefów MSZ pięciu krajów w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow. Chodzi o walkę z dezinformacją

Urszula 23.8.19 10:15



Ziobro zamieszany w aferę? Adwokat Emilii: "Jeszcze nie jestem upoważniony do ujawniania pewnych informacji"



- Założenie było takie, że to będzie mechanizm ogólny do dyskredytowania. Akurat w 2016 r. padło na sędziów, bo w tym momencie oni byli największą przeszkodą, ale mechanizm miał być wykorzystywany przeciwko każdemu - mówi mecenas Konrad Pogoda, pełnomocnik hejterki Emilii.