Waszczykowski: Wszczęta procedura ma służyć obaleniu rządu w Polsce

- Moim zdaniem jest to kolejna złośliwość ze strony KE, dlatego że Komisja nie chce spojrzeć obiektywnie na sytuację, jaką mamy w Polsce. Jest grupa sędziów, którzy w sposób skrajnie polityczny występują przeciwko obecnej władzy. To oni powinni być dyscyplinowani – mówi w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl europoseł i były szef MSZ Witold Waszczykowski komentując wszczęcie procedury przeciwko Polsce w odniesieniu do systemu praworządności w naszym kraju.

Dodaje też”

- KE nie zauważa tego, że znaczna grupa sędziów uczestniczyła w manifestacjach politycznych, prowadziła otwartą akcję polityczną, co nie przystoi sędziom. KE powinna zwracać uwagę w tym kierunku, a nie próbować dyscyplinować polski rząd, który ma absolutną rację.

Jak ocenia Waszczykowski, „to są działania skierowane nie na to, aby naprawić wymiar sprawiedliwości w Polsce, ale na to, by zaszkodzić polskim władzom i doprowadzić do obalenia tego rządu”.

Do działań prowadzonych obecnie przez Parlament Europejski europoseł odnosi się jak do „wojny ideologicznej”, która jest prowadzona przez środowiska lewicowo-liberalne przeciwko rządom konserwatywnych członków Unii Europejskich, co w przypadku Poslki jest także „skorelowane z działaniami opozycji ..., protestami, które mają miejsce, a które są nieadekwatne do skali problemu”.

mp/wpolityce.pl