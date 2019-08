Washington Post: Polska kwitnie pod rządami PiS

Liberał 30.8.19 12:25

Pycha i Socjalizm.

Pięknie kwitnie na kredyt dzięki programom rozdawniczym, ale oczywiście rząd się nie przejmuje, bo skutki tego mogą być za ileś tam lat, kiedy ich już u władzy nie będzie. Mamy hosse na rynkach, gdzie według wszelkich szkół ekonomicznych w czasach hossy powinno się mieć ok. 3% nadwyżki budżetowej, my mamy za to deficyt jaki powinniśmy mieć w czasach bessy i ten deficyt będzie dalej rósł, nawet w 2020 roku, ponieważ to co zamierza PiS to zwykła kreatywna księgowość. Jakoś inne kraje nie mają problemu oszczędzać, tylko u nas problem, bo PiS nie ma innego pomysłu jak rozdawnictwem kupić ciemny lud.