Warzecha: lewica przypomina opętaną z ‘Egzorcysty’

JS 13.3.20 10:19

Coraz wyraźniej widać jak nowy antychrześcijański porządek świata przejmuje kontrolę nad nami STRACHEM. A my ? Co bardziej cenimy ? To ziemskie czy to przyszłe życie ? Tyle słów pada w kościołach o wierze i ufności Jezusowi. A jaka jest tak na prawdę nasza wiara i ufność ? W czym je pokładamy ? W tym świecie ! A najbardziej w pieniądzu i innych ludziach ! Z Księgi Jeremiasza:



„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją! Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście."



Ja też mam problem z wiarą i ufnością. Przychodzi na nas egzamin z wiary i ufności. Nie zdają i nie zdadzą go także kapłani.

Intronizujmy Jezusa na Króla Polski zanim nadejdą ostateczne katastrofy

Pozdrawiam