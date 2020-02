Warszawa. Most południowy imieniem... WOŚP

Demokracja to głupota 1.2.20 10:44

Pisowcy to wielcy demokraci. Zawsze pociskają te swoje gadki że wola ludu, mandat społeczny itd. Przyjmijcie więc do wiadomości, że skoro warszawiacy wybrali sobie takich radnych to mają oni prawo sobie ustalać co chcą. Wygracie wybory to zmienicie nazwę mostu żebraków od czerwonogaciowego na starej panny Krysi i po temacie.