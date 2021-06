Wałęsa szarga pamięć Lecha Kaczyńskiego: Marny działacz. Brałem go z grzeczności

„Wszystko co zaplanowałem z nadmiarem udało się zrealizować. Jeśli uważacie, że można było zrobić więcej, to dlaczego tego nie zrobiliście? Gdybym mógł więcej - to bym zrobił. Gdyby było możliwe - sięgnąłbym po to” – stwierdził były prezydent Lech Wałęsa mówiąc o kwestii porozumień okrągłostołowych.

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem na łamach „Rzeczpospolitej” mówił też o tym, dlaczego „uparł się”, żeby do rozmów usiadł też Kościół. Twierdzi, że był przekonany, że komuniści będą oszukiwać. Kościół miał „pilnować”:

„I byli świadkami wszystkich rozmów po to, aby wtedy, gdy komuniści będą oszukiwać, mówić, że chlaliśmy wódkę, powiedzieli jak było naprawdę”.

Dalej padły skandaliczne słowa na temat śp. Lecha Kaczyńskiego:

„Ja brałem Lecha Kaczyńskiego z grzeczności tylko, on był marnym działaczem, marginalnym”.

dam/rp.pl,Fronda.pl