Wałęsa chce już „fizycznego usunięcia” Jarosława Kaczyńskiego: ,,Będę do dyspozycji''

Do ekscesów byłego prezydenta Lecha Wałęsy już właściwie prawie każdy zdążył się przyzwyczaić. Tym razem na Facebooku pisze on o „fizycznym usunięciu niezależnie od ceny” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czy należy to nadal traktować jako kolejną ekscentryczną wypowiedź?

Na Facebooku Wałęsy w dzisiejszym wpisie czytamy:

- Zawsze ostrzegałem przed Kaczyńskimi i i ich kumplami. Zawsze uważałem ze prędzej czy później będzie tylko możliwość fizycznego ich usunięcia niezależnie od ceny. Jak będziecie przekonani, będę do dyspozycji

Czy takie deklaracje nie są już nie tylko przekroczeniem granic ekscentryzmu i dobrego smaku, ale wręcz można je zakwalifikować jako groźby karalne?

