W weekend zmiana czasu. Rzekomo - jedna z ostatnich

Już w nocy z najbliższej soboty na niedzielę przestawiamy zegarki. O godzinie trzeciej cofamy wskazówki do tyłu - na drugą. Zyskujemy więcej na sen - ale tylko po to, by wiosną z kolei sen mieć krótszy. Organizm musi się długo przestawiać, więc jak zwykle czekają nas same problemy. Unia Europejska miała zmianę czasu zlikwidować. Miała - ale porozumienia wciąż brakuje.