W Polsce nie będzie ograniczeń w poruszaniu się

-„Nie, nie ma takich planów, by ograniczyć możliwości przemieszczania się. Rzeczywiście te przepisy i ta ustawa dają takie możliwości" - powiedział szef kancelarii premiera.

Przypomniał on, że wedle obowiązujących przepisów, jest możliwość wprowadzenia kwarantanny obszarowej, ale jak na razie nie ma takiej potrzeby. Mówiąc o kwarantannie domowej wskazał, że na prawie tysiąc przeprowadzonych przez policjantów kontroli, jedynie kilkanaście osób nie stosowało się do zasad kwarantanny. Podkreślił, że nieuzasadnione przypadki jej łamania będą surowo karane poprzez kary finansowe. Taka kara może wynieść do 5 tys. zł.