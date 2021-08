W Polsce będzie podawana trzecia dawka szczepionki? Odpowiada szef MZ

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś na antenie RMF FM, że Rada Medyczna zarekomendowała rozważenie podawania trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej narażonym na ciężki przebieg COVID-19.

Mówiąc o niebezpieczeństwie IV fali pandemii koronawirusa minister zdrowia podkreślił, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w czasie poprzedniej fali pandemii. Wskazał, że tym razem mamy skuteczne narzędzie obrony, jakim są szczepionki.

- „Ten, kto nie podejmuje tego narzędzia, dokonuje wyboru, który jest zagrożeniem dla niego i jego otoczenia”

- podkreślił.

Adam Niedzielski odniósł się również do kwestii ewentualnego podawania trzeciej dawki szczepionki.

- „Mamy rekomendację ze strony Rady Medycznej, żeby rozważyć podanie trzeciej dawki grupom najbardziej narażonym”

- mówił.

Wskazał przy tym jednak, że wciąż nie ma badań, które potwierdzałyby, że trzecia dawka rzeczywiście lepiej chroni przed nowymi mutacjami. Tymczasem jej podanie byłoby ogromnie kosztowne, nie tylko ze względu na zakup samych szczepionek, ale też ze względu na logistykę i konieczną debatę, mającą przekonać społeczeństwo.

- „Staram się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej”

- zaznaczył.

Odnośnie do ewentualnych obostrzeń minister powołał się na oceny ECDC i CDC, wedle których polskie służby są w stanie radzić sobie z ogniskami zakażeń bez konieczności wprowadzenia obostrzeń do poziomu 1000 przypadków zakażeń dziennie. Do tego momentu więc, jak podkreślił, rząd nie podejmie decyzji dot. dodatkowych restrykcji.

kak/PAP