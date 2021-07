W Niemczech już 106 ofiar śmiertelnych. Sytuacja wciąż jest dramatyczna

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Niemczech to już co najmniej 106 osób. Lokalne władze informują, że obecnie woda się cofa i odnajdywane są ciała kolejnych osób, które utonęły. Wskutek powodzi w Belgii dotychczas zginęło przynajmniej 20 osób. Tamtejszy rząd ogłosił 20 lipca dniem żałoby narodowej.

Liczba ofiar powodzi w zachodnich Niemczech wzrosła już do 106 osób. W Nadrenii Północnej-Westfalii zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 63. Nadal poszukiwanych jest 1300 osób.

- „Trzeba wierzyć, że niektórym z tych osób udało się uciec przed wodą”

- mówił na antenie niemieckiej telewizji lokalny urzędnik, Frank Rock.

Wśród ofiar jest 12 mieszkańców ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym w Sinzig w Nadrenii-Palatynacie. Po wczorajszej nawałnicy zaginęło tam 13 osób. Tylko jedną z nich udało się uratować. Została przetransportowana do szpitala.

Premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer przekazała, że obecnie niemożliwe jest jeszcze oszacowanie dokładnych rozmiarów klęski. Jak mówiła, obecnie woda się cofa i odnajdowane są kolejne ofiary.

- „I wtedy można już tylko płakać. To jest horror”

- mówiła Dreyer.

W Blessem są ofiary śmiertelne po tym, jak zawaliły się tam domy. Jak informuje dziennik „Welt”, kilka osób zaginęło, nie działa infrastruktura i niemożliwe jest funkcjonowanie szpitali. Ewakuowano kilka domów opieki.

Polskie MSZ przekazało dziś, że nie ma informacji, aby wśród ofiar powodzi w Niemczech byli polscy obywatele. Za pomocą specjalnej infolinii uruchomionej przez Konsulat Generalny RP zgłoszono zaginięcie siedmiu osób.

Belgia

W Belgii wskutek powodzi zginęło 20 osób, a 20 uważa się za zaginione.

- „W wielu miejscach sytuacja jest w dalszym ciągu skrajnie krytyczna. Czekamy na ostateczny bilans, lecz możliwe, że są to najbardziej katastrofalne powodzie, jakie nawiedziły nasz kraj”

- mówił premier Alexander De Croo.

Premier ogłosił 20 lipca dniem żałoby narodowej. W ten sposób Beldzy mają okazać sobie „solidarność, bliskość i jedność”.

Najdramatyczniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Liege, gdzie zawaliło się około 20 odmów. Tamtejszy burmistrz poinformował, że zginęło 10 osób, a o 10 kolejnych nie ma żadnych informacji.

Dziś zakończyła się ewakuacja polskich dzieci, które powódź uwięziła w ośrodku wczasowym Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour. Udało się bezpiecznie ewakuować wszystkie 65 dzieci wraz z opiekunami.

kak/PAP