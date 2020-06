"W nich działał Bóg w czasie II wojny światowej"

12.6.20 17:12

I jak można twierdzić, że ci Niemcy byli wyznawcami Chrystusa?! A co do działania Boga w ludziach to proszę także wspomnieć o proboszczu małej wioski, który zwołał mieszkańców do odmawiania różańca i wszyscy wojnę szczęśliwie przeżyli, jak też o japońskich katolikach, których modlitwa okazała się silniejsza od wybuchu jądrowego, w nich i poprzez nich również działał Bóg. Podobnie, modlący się mieszkańcy Rzymu, ocalili miasto. Maryja wzywała warszawiaków przed Powstaniem do modlitwy, bo tam gdzie człowiek nic nie może, Bóg może, ale trzeba się do Niego modlić.