W najbliższych latach mniej ropy i paliw w Rosji

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu gazowego w Rosji w 2020 roku prognozowane jest na poziomie 507,4 mln ton, co oznacza o 9,5 proc. mniej niż w 2019 roku. Takie dane zawiera prognoza rozwoju społeczno-gospodarczego Federacji Rosyjskiej na 2021 rok i na planowany okres 2022-2023, przygotowana przez ministerstwo gospodarki i rozwoju.

W 2019 roku Rosja utrzymywała rekordowy poziom produkcji ropy – 560,8 mln ton. Jednak w okresie do 2023 roku rosyjskie wydobycie będzie ograniczane ustaleniami związanymi z formułą OPEC+. Dlatego powrót do poziomu 560 mln ton możliwy jest dopiero w 2023 roku. Przy czym eksport ropy w 2020 roku ma się zmniejszyć do 225 mln ton, czyli jest to spadek o 16,4 proc. w porównaniu z 2019 r. W 2023 roku eksport powinien zwiększyć się do 266,2 mln ton. W raporcie resortu gospodarki i rozwoju oczekuje się też wzrostu eksportu ropy do krajów tzw. dalszej zagranicy do 242,2 mln ton w 2023 roku, głównie dzięki wzrostowi dostaw na rynki Azji i Pacyfiku. Eksport do krajów WNP ma się utrzymać na poziomie 24 mln ton w latach 2021-2023. Według ocen za 2019 rok, udokumentowane zapasy ropy Rosji mają wynosić 6,2 proc. rezerw światowych, co daje Rosji 6. miejsce na świecie w tej kwestii. W 2020 roku oczekuje się zmniejszenia wielkości przerobu ropy o 3,2 proc. Wynika to ze spadku popytu na paliwa w warunkach pandemii koronawirusa. Z tego samego powodu – znacznego spowolnienia gospodarczego – spaść ma poziom produkcji paliw do samochodów do 40,1 mln ton. W 2021 roku ma wzrosnąć o 5 proc., do 42 mln ton. Jednocześnie jednak produkcja oleju napędowego (diesla) w 2020 roku wzrosnąć ma jednak o 2,8 proc. do poziomu 80,6 mln ton. Już w 2023 roku prognozowana wielkość przerobu ropy ma wynieść 286 mln ton. Wzrosty mają nastąpić także na innych płaszczyznach. Do 2023 roku oczekuje się zwiększenia produkcji paliw do samochodów o 5,1 proc. w porównaniu z 2019 r. (42,3 mln ton) oraz zwiększenia produkcji diesla o 6 proc., do 83,1 mln ton.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

