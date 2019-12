W kierunku prawa przyjaznego rodzinie - propozycje legislacyjne Instytutu Ordo Iuris

W pierwszym obszarze Ordo Iuris przygotował projekt ustawy chroniący tożsamość małżeństwa. Jest to projekt nowelizacji kilku ustaw, którego celem jest harmonizacja przepisów w taki sposób, aby przeciwdziałać planom tzw. litygacji strategicznej, służącej realizacji celów ideologicznych LGBT. Polega ona głównie na podejmowaniu prób sądowego podważenia ochrony tożsamości małżeństwa i rodziny przy wykorzystywaniu luk, nieścisłości oraz niespójności w przepisach polskiego prawa. Dlatego projekt zakłada uchylenie wymogu transkrypcji obligatoryjnej. Przepis ten jest wykorzystywany w celu doprowadzenia do transkrypcji (przepisania) do polskiego rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci (dwie kobiety lub dwaj mężczyźni). Wprawdzie Naczelny Sąd Administracyjny 2 grudnia 2019 r. podjął uchwałę – w pełni zgodną ze stanowiskiem procesowym Ordo Iuris – o niedopuszczalności transkrypcji takiego aktu urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP i tym samym stanął w obronie konstytucyjnie poświadczonej tożsamości małżeństwa i rodziny, ale nie kończy to batalii sądowych. Proponowana nowelizacja wyraźnie utrudni podważenie przepisów polskiego prawa, które potwierdzają, że każde dziecko ma matkę i ojca.