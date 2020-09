W jakich supermarketach Polacy najczęściej poszukują promocji? Analiza portalu Rabato

Portal Rabato, funkcjonujący w 12 krajach świata, już od kilku lat jest także dostępny na rynku polskim, a jego popularność dynamicznie wzrasta. Nic dziwnego! Każdy z nas lubi oszczędzać i oczywiście bardzo docenia, gdy ma możliwość robienia tego mądrze, codziennie i przy okazji nie tracąc tak bezcennego czasu. Jeśli zastanawiasz się nad tym, w którym sklepie znajdziesz najlepsze promocje, portal Rabato będzie dla Ciebie jak najbardziej przydatny. To w tym miejscu znajdziesz gazetki promocyjne wszystkich sklepów, w których Polacy najczęściej wyszukują promocje. Co to za sklepy? O tym przeczytasz w poniższym zestawieniu.

Lidl

Niemiecka sieć, która zaczęła podbijać polski rynek jeszcze w dalekim 2002 roku wie wszystko o preferencjach i gustach Polaków. To tu znajdziemy świeże wypieki prosto z pieca, wysokiej jakości warzywa i owoce z polskich upraw, pyszne kiełbasy, a nawet dania już gotowe do podania. Lidl to także wspaniałe miejsce do kupienia towarów sezonowych – dekoracji świątecznych, urządzeń ogrodniczych, jak również tanich wydań. Nie sposób także nie wspomnieć o sprzedawanych wyłącznie w tej sieci środkach czyszczących z marki W5.

O zniżkach w Lidl możesz dowiedzieć się wykorzystując Rabato gazetki, lub także odwiedzając stronę internetową sklepu, korzystając z jego aplikacji mobilnej lub po prostu szukając informacji w Internecie. Oczywiście, ta opcja jest najbardziej wygodna, a zatem wcale nie powinno dziwić, że to właśnie Lidl znalazł się na liście sklepów z najczęściej wyszukiwanymi promocjami jako pierwszy. Popularność gazetki Lidl w okresie od marca do maja 2020 r., czyli w czasie lockdownu przebiła trendy i wyniosła ponad 1000% w porównaniu do poprzedniego roku.

Przypominamy, że zniżki w Lidlu są aktualizowane co tydzień, a dodatkową okazją na zakup towarów w cenie promocyjnej są poniedziałkowe i sobotnie wyprzedaże (kiedy kupimy towary z kończącym się terminem ważności w niższej cenie), wyprzedaże sezonowe, a także promocyjne oferty dla stałych klientów sieci.

Rywalizacja między Lidlem i Biedronką w 2019 roku

Lidl zwyciężył Biedronkę pod kątem wyszukiwania promocji w czasie lockdownu

Biedronka

Drugie miejsce w naszym rankingu zajmuje Biedronka. Na pewno wiesz, że w tej sieci można robić codzienne tanie zakupy zarówno produktów tradycyjnych, tak i tych klasy luksusowej. Produkty w Biedronce są i tak tanie, gdyż sieć pozycjonuje się jak jeden z najtańszych supermarketów w całej Polsce. Dodatkowo co tydzień dla każdego z klientów dostępne są po prostu ogromne zniżki na setki towarów. Chętni, aby oszczędzać jeszcze więcej mogą korzystać z karty Moja Biedronka, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych zniżek.

Przez długi czas to właśnie Biedronka była najbardziej popularnym sklepem, w którym Polacy poszukiwali zniżek. Sytuacja jednak uległa zmianom w wyniku pandemii koronawirusa, co można całkiem prosto wyjaśnić. Biedronka straciła pozycję ze względu… na swoją popularność. W każdym ze sklepów sieci zawsze jest pełno ludzi i ci, którzy dbają o swoje zdrowie, zaczęli poszukiwać bardziej bezpiecznych alternatyw, co spowodowało, że w tym rankingu na pozycję lidera wysunął się Lidl. Popularność gazetki z promocjami Biedronki od maja do sierpnia 2020 r. wzrastała średnio o 90%, a w czasie lockdownu nawet przebiła trendy.

Kaufland

Sieć Kaufland nie zmieniła swojej liderskiej pozycji, a w niniejszym rankingu znalazła się na trzecim miejscu. Nie ma się czemu dziwić. Co tydzień w gazetkach promocyjnych Kaufland pojawiają się informacje o dziesiątkach ofert w cenach promocyjnych, a ponadto sieć podejmuje restrykcyjne działania związane z bezpieczeństwem swoich klientów. Zatem jeśli chcesz kupować tanio, a jednocześnie bezpiecznie, w Twoich planach zakupowych obowiązkowo powinien znaleźć się też Kaufland! Wzrost popularności gazetek promocyjnych Kaufland w czasie lockdownu w porównaniu do 2019 r. wyniósł prawie 150%.

Kaufland utrzymuje stabilną pozycję pod względem wyszukiwanych promocji

Pepco

Do pierwszej piątki sklepów z najczęściej wyszukiwanymi promocjami trafiła również sieć Pepco, której gazetki promocyjne ukazują się co tydzień i pozwalają szybko wyszukać towary z obniżoną ceną, w tym: elementy wystroju wnętrz, dekoracje, części zastawy stołowej, a nawet dziecięce ubrania. Bogaty asortyment i dogodna lokalizacja sklepów Pepco ułatwiają szybkie i opłacalne zakupy, z czego wynika wysoka popularność tej sieci. Wzrost popularności gazetki Pepco w okresie lockdownu wyniósł 150%

Tesco

Wśród pierwszych dziesięciu sklepów, w których Polacy poszukują promocji, zawsze znajduje się Tesco. W tym rankingu Tesco zajmuje piątą pozycję, co wynika z dwóch faktów: liczba towarów ze zniżkami w gazetkach Tesco jest naprawdę oszałamiająca, a ponadto większość punktów oferuje dowóz swoich produktów do drzwi klienta. Wzrost popularności gazetek promocyjnych Tesco w czasie lockdownu w porównaniu do 2019 r. wyniósł prawie 300%.

Popularność promocji w wielu polskich sklepach w okresie koronawirusa pozostaje stabilna

Netto

Sieć Netto także prawie nie straciła na popularności, a najczęściej wyszukiwanymi w niej promocjami są przede wszystkim zniżki na towary krajowe i regionalne, a także na świeże soki i wypieki. Netto oczywiście nie jest tą siecią, do której udamy się na na 10-minutowe zakupy, ale jeśli masz taką placówkę w pobliżu swojego domu, obowiązkowo zapoznaj się z gazetką promocyjną Netto – pozwoli to na naprawdę dobre oszczędności. Obniżenie popularności gazetki Netto w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wyniosło 100%

Auchan

Przez wiele lat sieć Auchan była jednym z liderów pod względem wyszukiwanych promocji, jednak w wyniku pandemii, a szczególnie w czasach lockdownu, liczba osób poszukujących gazetek promocyjnych Auchan znacznie się obniżyła. Powodem oczywiście wcale nie jest obniżenie liczby towarów objętych promocją – po prostu wielu Polaków woli robić zakupy w mniejszych sklepach, z mniejszą ilością osób i możliwością szybszego skompletowania zaplanowanego koszyka zakupowego. Wzrost popularności gazetki Auchan w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wyniósł 150%

Obniżenie popularności zniżek w Auchan w okresie koronawirusu

Dino

Popularność gazetki promocyjnej Dino przez ostatnie dziewięć miesięcy nie uległa zmianom. Sieć nadal jest popularna wśród klientów, którzy preferują szybkie oraz niedrogie zakupy jakościowych produktów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Jednocześnie wzrost popularności Dino gazetek promocyjnych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku wyniósł prawie 150%. Jednocześnie wzrost popularności gazetek promocyjnych Dino w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wyniósł prawie 150%.

Na stabilnym poziomie pozostaje zainteresowanie gazetkami promocyjnymi sklepów Aldi: niemieckie supermarkety w czasach koronawirusa znacznie usprawniły kwestie związane z bezpieczeństwem klientów, a także wprowadziły dodatkowe środki ochrony sprzedawanych towarów. Ponadto w ostatnich kilku miesiącach wzrosła liczba ofert promocyjnych w Aldi, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zachowania popularności tej sieci. Popularność gazetki promocyjnej Aldi w czasie kwarantanny obniżyła się prawie o 100%..

Carrefour

Popularność gazetek promocyjnych sieci sklepów Carrefour zawsze jest dość wysoka, a w czasach wiosennej kwarantanny liczba osób, które wyszukiwały zniżek w tej sieci, dynamicznie wzrastała. Od lata zainteresowanie promocjami w Carrefour jednak znacznie się obniżyło. Czym może to być spowodowane? Najprawdopodobniej tymi samymi powodami, dla których kupujący rezygnują z dłuższych zakupów w Auchan. ko pierwszy. Popularność gazetki Carrefour w okresie od marca do maja 2020 r., czyli w czasie lockdownu wzrosła tylko o 50%.

Stokrotka

Na ostatnim miejscu w rankingu znalazły się sklepy Stokrotka. Zainteresowanie gazetkami promocyjnymi tej sieci tradycyjnie jest mniejsze niż gazetkami zawierającymi promocje bardziej znanych sieci. Jednocześnie analizując trendy z ostatnich miesięcy można wnioskować, że Stokrotka posiada swoich stałych fanów, doceniających możliwość kupowania świeżych oraz zdrowych produktów, także często sprzedawanych w cenie promocyjnej. Wzrost popularności gazetek promocyjnych Stokrotka w czasie lockdownu w porównaniu do 2019 r. wyniósł prawie 250%.