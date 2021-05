,,W gabinetach opozycji niewesoło’’. Dziennikarz ,,GW’’: PiS zapewnił sobie III kadencję

Rozmach Polskiego Ładu, programu zaprezentowanego dziś przez Prawo i Sprawiedliwość zrobił wrażenie nawet na dziennikarzach kojarzonych z totalną opozycją. Łukasz Rogojsz z portalu Gazeta.pl przyznaje, że jeśli uda się zrealizować chociaż połowę z dzisiejszych zapowiedzi, „to szanse na III kadencję będą wcale niemałe”.

Polski Ład wreszcie ujrzał światło dziennie. Na dzisiejszej konwencji politycy PiS zaprezentowali założenia tego przełomowego programu, który pozwoli podnieść się polskiej gospodarce po pandemii i znacznie poprawi jakość życia wszystkich Polaków. Polski Ład to m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Pod wrażeniem dzisiejszej konwencji PiS jest nawet Łukasz Rogojsz, dziennikarz portalu Gazeta.pl – internetowej wersji „Gazety Wyborczej”.

- „Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że Polski Nowy Ład pójdzie tak szeroko. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje przynajmniej połowę tego, co właśnie zapowiedzieli, to szanse na III kadencję będą wcale niemałe. W gabinetach opozycji pewnie niewesołe sobotnie przedpołudnie”

- pisze Rogojsz na Twiterze.

Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że #PolskiNowyŁad pójdzie tak szeroko. Jeśli @pisorgpl zrealizuje przynajmniej połowę tego, co właśnie zapowiedzieli, to szanse na III kadencję będą wcale niemałe. W gabinetach opozycji pewnie niewesołe sobotnie przedpołudnie.#PolskiŁad — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) May 15, 2021

Jeszcze co do #PolskiNowyŁad – chyba po raz pierwszy @pisorgpl przygotowało program, na którym tak duż zyskają Polacy nie zaliczający się do domyślnego elektoratu Zjedn. Prawicy. II próg podatkowy na poziomie 120k to propozycja dla wielkomiejskiej klasy średniej.#PolskiŁad — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) May 15, 2021

kak/niezależna.pl