Ustawa o emeryturach i rentach podpisana przez prezydenta

Urszula 14.2.20 12:18

"Jak wynika z danych GUS, w styczniu 2020 r. rok do roku ceny żywności, napojów i wyrobów tytoniowych urosły aż o 6,7 proc. Od grudnia 2019 r. z kolei aż o 1,7 proc. Analitycy wskazują tu między innymi na wzrost akcyzy na alkohol i papierosy o 10 proc. od stycznia - co podniosło ceny tych towarów.



Jeszcze mocniej miesiąc do miesiąca wzrosły koszty utrzymania mieszkań - aż o 2,3 proc. (i 4,9 proc. rok do roku)."



PiSdzielcy i tak będę mówić jak to w Polsce się polepszyło. Tylko komu si ę polepszyło? Zarządowi państwowego banku PKO BP gdzie ich pensje idą w miliony złotych bo im sie należy czy emerytowi, który musi wyżyć za 950 zł? Niejednemu głód zagląda w oczy. Na opiekę społeczną liczyć nie mogą bo limity nie podnoszone od lat są na takim poziomie, że emeryt z w/w dochodem jest uważany za krezusa.