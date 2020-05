USA. Wystartowała rakieta Falcon 9 z przylądka Canaveral

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 30.5.20 22:14



I bóg na to pozwala?

Na wysyłanie do nieba, tak poza kolejnością.

Jakie jest stanowisko KK?

Przecież to NIENATURALNE.

Ludzie przez tysiące lat tak nie robili.

Gdzie pokora, gdzie tradycja, gdzie szacunek dla Nieba???

Dlaczego idziemy śladami bezbożnego, komunistycznego Gagarina?????