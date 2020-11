USA. Skandal medialny. FOX News przerwał wystąpienie rzecznik Białego Domu

Do kolejnego skandalu medialnego doszło w USA na antenie Fox News. Tym razem przerwane zostało wystąpienie rzeczniczki Białego Domu. Wcześniej wystąpienie samego prezydenta USA Donalda Trumpa przerwała telewizja CNBC, kiedy ten wskazywał na nieprawidłowości wyborcze.

USA do tej pory były uważane za ostoję demokracji i wolności słowa.

- Musimy być bardzo precyzyjni. - powiedział dziennikarz FOX News Neil Cavuto. Stwierdził także, że drugą stronę móc aby oskarżać o oszustwa i nielegalne głosowanie, należy posiadać więcej dowodów

Dodał też:

- Nie mogę tego w dobrej wierze nadal pokazywać.

Po czym przerwał transmisję.

FOX NEWS' NEIL CAVUTO CUTS TRUMP CAMPAGIN PRESSER: "Whoa, whoa, whoa. I just think we have to be very clear...She's charging the other side as welcoming fraud and illegal voting, unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue to show you this." pic.twitter.com/SE9BGKdh75