USA rozmieszczą rakiety w Azji. To rozwścieczy Putina

Sekretarz obrony USA Mark Esper powiedział, że Waszyngton planuje rozmieszczenie w niedługim czasie w Azji nowych rakiet średniego zasięgu typu ziemia-ziemia. To właśnie liczbę rakiet średniego zasięgu, zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych, regulował traktat INF. Wczoraj USA wystąpiły z traktatu argumentując, że Rosja i tak od dawna go nie przestrzega. Poza tym, jak podkreślają amerykańscy politycy i analitycy, stroną traktatu nie są Chiny i nie były nim związane.