USA: Odpowiedzialność prawna za cenzurę w mediach społecznościowych

Czarek 29.5.20 10:59

Dlaczego zawsze tak musi być że prawica i konserwatyści naprawiają a lewacy niszczą i rujnują?

Donald Trump to wielki i prawy człowiek. Tacy ludzie ratują nas przez drapieżnymi zębami komunizmu.



Dlaczego część Polaków w ogóle dopuszcza do siebie taką myśl, że ktoś z PO mógłby stanąć na czele państwa polskiego. Przecież to nieunikniona drogą do niszczenia i kradzieży naszego dorobku, do niszczenia Polski. Dlaczego ich pragnieniem jest psucie i niszczenie? Staram się i nie daję rady tego zrozumieć. Czy sodomistów i wrogów chrześcijaństwa jest w Polsce aż tylu?



Banda złodziei, która jeszcze pięć lat temu bezczelnie nas okradała ma szansę na 30 a nawet 35 % w wyborach prezydenckich....