USA: Jest zgoda na sprzedaż Polsce pocisków i wyrzutni systemu Javelin

Dumi 5.3.20 9:03

79 wyrzutni cieszy i to jest dobra wiadomość dla naszej armii. Zła jest taka, że coraz bardziej uzależniamy się od USA... Sprzęt w armii od jednego dostawcy to nieroztropność. Meritum całej sprawy jest takie, że Polska staje się coraz bardziej państwem kolonialnym. Możemy to zjawisko bardzo mocno ograniczyć, ale potrzeba w rządzie ludzi roztropnych. Prawda jest taka, że przy tym budżecie na armie (zaledwie 2,1%PKB) Polska będzie jeszcze bardzo długo bezbronna albo niemal bezbronna. Polska jest bezbronna, gospodarz NIE POTRAFI wykorzystać WŁASNEGO bogactwa dlatego dziś musimy wchodzić w sojusze. Są sojusze - jest pozorne bezpieczeństwo, ale niestety nie ma nic za darmo... Oczywiście, że jest na to recepta. Pozdrawiam przewrażliwionych i jeśli kłamie to udowodnij to...