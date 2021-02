USA. Eksplozja samolotu. Szczątki maszyny spadły na domy

Na budynki mieszkalne w miasteczku Broomfield w stanie Kolorado spadły fragmenty silnika Boeinga 777. Do poważnej awarii doszło w samolocie linii United Airlines lecącego z Denver do Honolulu. Na szczęście pilotom udało się zawrócić samolot i bezpiecznie wylądować w Denver.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 231 pasażerów i 10 członków załogi. Jak relacjonują pasażerowie w rozmowie z CNN, wkrótce po starcie maszyny słychać było „potężną eksplozję”. Wybuch miał mieć miejsce po osiągnięciu wysokości przelotowej. Uszkodzeniu uległ prawy silnik maszyny.

Części samolotu spadły na domu w dzielnicy Broomfield w stanie Kolorado. Media publikują zdjęcia, na których widać duży fragment silnika, który wylądował w jednym z ogrodów. Władze apelują o niedotykanie fragmentów samolotu do czasu zakończenia dochodzenia. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

JUST IN: Denver International Airport officials tell us United Airlines Flight 328 bound for Honolulu returned to the airport after an engine problem. Neighbors heard a loud boom, took these photos of what look like Boeing 777 engine nacelle in their yards. pic.twitter.com/mklpz3VG4F